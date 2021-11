Águas do Centro Litoral assinala Dia do Saneamento com aposta digital

“No Lado Certo da História” é o mote da campanha da Águas do Centro Litoral, que celebra o Dia Mundial do Saneamento com investimento na presença digital.

A Águas do Centro Litoral (AdCL) comemora esta sexta-feira, 19 de novembro, o Dia Mundial do Saneamento, com uma ação de reformulação do seu site.

Esta melhoria procura, na área da Educação Ambiental, agilizar o agendamento de visitas da comunidade às infraestruturas da AdCL (Laboratório, Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento de Águas Residuais). Com esta renovação, o processo torna-se mais simples e rápido para o utilizador que, através do site, poderá assegurar a calendarização da visita, virtual ou presencial.

O agendamento pode ser realizado aqui. O sítio eletrónico inclui, ainda, uma página exclusivamente direcionada para as ações de Educação Ambiental.

A aposta evidencia a retoma destas atividades que caracterizam a política de proximidade com diversos públicos, criando valor acrescentado junto da comunidade no que respeita às boas práticas ambientais e permitindo o contato com inúmeras iniciativas de sensibilização ambiental com tónica na gestão eficiente do ciclo urbano da água.

Além de possibilitar o agendamento de visitas da comunidade às suas infraestruturas (Laboratório, Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento de Águas Residuais), a AdCL digitalizou os processos de conhecimento, através de visitas virtuais disponíveis 24 horas por dia, que permitem percorrer, visualizar e conhecer detalhadamente como funciona uma ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais e uma ETA – Estação de Tratamento de Água.

Nesta campanha de celebração do Dia Mundial do Saneamento, concretizada sob o mote “No Lado Certo da História”, a AdCL destaca os números que atestam o percurso de indesmentível evolução no que diz respeito à rede e operação de saneamento:

• 85.9% de taxa de cobertura em Saneamento;

• 713 mil habitantes servidos;

• 30 Municípios Servidos em Saneamento;

• 2 Emissários Submarinos;

• 67 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR);

• 159 Estações Elevatórias de Saneamento;

• 870 km de Extensão de Emissários em Funcionamento;

• 67.439,66 m3 Volume de Efluente Tratado.

A Águas do Centro Litoral, S.A. é uma empresa do setor da água, que constrói e gere infraestruturas de captação, tratamento e transporte de água para abastecimento público, assim como projeta, executa e explora infraestruturas de receção e de tratamento de águas residuais em 30 municípios, entre os quais Águeda, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Mira, Oliveira do Bairro e Vagos.