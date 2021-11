Mealhada aderiu à semana europeia da prevenção de resíduos

Mais de 300 pessoas participaram nas atividades relativas à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), que decorreu de 20 a 28 de novembro de 2021, e à qual o Município da Mealhada aderiu com iniciativas de sensibilização para problemática dos resíduos. As atividades envolveram a comunidade escolar, bem como ações nas diversas freguesias abertas à população.

No Município da Mealhada, foi delineada a campanha “Concelho da Mealhada Mais Limpo – Comunidades Circulares”, que contou com várias ações de limpeza nos recintos escolares e nas zonas envolventes, sensibilizando alunos, professores e toda a comunidades educativa para a questão dos resíduos. Nesta atividade, participaram todas as escolas do Agrupamento de Escolas da Mealhada, o Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, a Escola Profissional Vasconcellos Lebre e a Universidade Sénior CADES, contabilizando 300 alunos.

Na manhã de sábado (27 de novembro), a campanha de sensibilização foi alargada às freguesias e associações locais. Devido à evolução da pandemia, alguns grupos cancelaram a participação nas atividades, mas, ainda assim, participaram três juntas de freguesia que, com os seus munícipes, realizaram operações de limpeza na sua freguesia. A Junta de Freguesia da Pampilhosa, além dos seus três elementos do Executivo, contou com a participação de 13 elementos do Grupo Regional da Pampilhosa do Botão – Danças e Cantares do Cértoma, três da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Mealhada e três participantes do Agrupamento de Escutas 1067 de Pampilhosa. O grupo de 21 pessoas limpou as ruas e espaços verdes da Pampilhosa alta, centro da vila e Lagarteira.

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, além dos seus quatro elementos, contou com a participação de oito elementos do Grupo NJovem – Grupo de Jovens de Ventosa do Bairro, Comissão de Melhoramentos e Promoção da Freguesia de Ventosa do Bairro e dois jovens da catequese de Ventosa do Bairro. O grupo de 14 pessoas limpou vários resíduos e monos encontrados em Arinhos, Barregão, Póvoa do Garção, Ventosa do Bairro e Antes.

A Freguesia de Casal Comba teve a participação de seis elementos do Grupo Motar Roda Moinas, 20 elementos do Agrupamento de Escutas 910 de Casal Comba e três da Associação Patris – Património da Silvã.

A maioria dos resíduos sólidos urbanos recolhidos foi encaminhada para a reciclagem, sendo colocados nos respetivos ecopontos. Os monos serão também encaminhados para a triagem e reciclagem.

A todas as associações foi atribuído um conjunto de sacos-ecoponto, luvas e sacos para recolha do lixo. Cada participante recebeu um boné do município e uma bolsa de cintura.

Este ano, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR) teve como tema central as “Comunidades circulares”, impulsionando a campanha “Let’s Clean Up Europe” (“Vamos limpar a Europa”) apelando a que as comunidades unissem esforços para que, em conjunto, pudessem potenciar a redução de resíduos e promover atividades circulares.