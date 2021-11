No Cineteatro Anadia: Orquestra Desigual promove concerto

No dia 20 de novembro, pelas 16h, terá lugar no Cineteatro Anadia, um espetáculo da Orquestra Desigual da Bairrada (ODB) intitulado “Concerto&Magusto com convidados“.

O concerto, com duração de 1h30, inclui uma variedade de músicas, sendo certo que o grupo “O Baluarte”, de Amoreira da Gândara, pela mão dos amigos e sempre disponíveis Albano Jorge e João Paulo, fará a ligação entre as atuações da Orquestra Desigual da Bairrada e Tuna dos Voluntários de S. João da Madeira.

O preço dos bilhetes é de cinco euros, que deverão ser adquiridos junto dos elementos da ODB.

E porque novembro é, por tradição, o mês dos Magustos, também a ODB fez uma planificação inicial que incluía a realização de um magusto, contudo, perante a situação atual, e por forma a não existir uma aglomeração de pessoas que, nesta fase não é benéfico para a saúde pública, em virtude do crescente aumento de contágio por Covid-19, a direção da associação decidiu não realizar o magusto de forma tradicional. No entanto, no final do concerto e, de forma ordeira, respeitando o distanciamento social, serão entregues cartuchos com algumas castanhas assadas para assinalar a época de S. Martinho.