Pedro Tondela presente no Rally Legends Luso Bussaco

Pedro Tondela, piloto natural de Valongo do Vouga (Águeda), está confiante num bom resultado no Rally Legends, prova organizada pelo Clube LusoClássicos, no próximo fim de semana.

“Realizámos cerca de 60 quilómetros de testes no Préstimo, onde ganhámos mais confiança com o carro e conseguimos melhorar algumas afinações, com a ajuda do nosso engeheiro de testes. Sei que teremos bastante concorrência com muito mais experiência, mas tudo faremos para tentar ganhar a classe e lutar por uma boa classificação geral, oferecendo o máximo de retorno aos nossos patrocinadores”, refere o piloto.

O Rally Legends Luso Bussaco vai já na 5ª edição e irá realizar-se a partir de sexta-feira e até domingo, dia 7.

Para esta prova no concellho da Mealhada estão 78 equipas inscritas, muitas de vários locais da Europa.