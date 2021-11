Piloto Pedro Pereira Jr. compete no Rally Legends com Peugeot 208 R2

O jovem piloto do Buçaco confessou estar satisfeito com a confiança dos parceiros, estando preparado “para dar o máximo neste novo desafio com uma nova viatura”.

O piloto do Bussaco, Pedro Pereira Jr., vai competir no Rally Legends Luso Bussaco com um Peugeot 208 R2, da RF Competições, e terá a companhia de Gonçalo Palmeira, devido à indisponibilidade de Sandro Trindade, o seu habitual navegador.

O Rally Legends Luso Bussaco é uma estratégia adoptada por Pedro Pereira Jr. para ganhar ainda mais experiência e uma participação sólida e sustentada, até porque o fator casa, “além de aguçar o apetite, permite uma maior envolvência com os familiares e amigos”.

O jovem piloto confessou estar “muito satisfeito” com a confiança dos parceiros, estando preparado “para dar o máximo neste novo desafio com uma nova viatura”.

Pedro Pereira Jr. acredita no projeto que abraçou, evidenciando que “foram meses de trabalho e muita dedicação”, tendo passado por alguns obstáculos e muitas “negas”, mas sem nunca ter desistido.

A dimensão da prova a ter lugar no próximo fim de semana é de capital importância para os patrocínios. Consciente desse interesse mútuo, Pedro Pereira Jr. sublinhou que fará os possíveis para alcançar “a melhor posição possível na nossa classe e à geral, mas sem hipotecar de forma alguma a finalização da prova, devolvendo a confiança em nós depositada aos nossos parceiros”.

Programa da prova

O Rally Legends Luso-Bussaco, que já é uma referência na região Centro do país, tem agendado para sexta-feira (dia 5) as verificações técnicas e documentais, estando reservado para as 21h45 a partida simbólica da competição junto ao Grande Hotel de Luso.

No dia seguinte, sábado (dia 5), a partida do Rally Legends Luso-Bussaco terá lugar às 10h, com a primeira especial da secção inaugural, Algeriz, marcada para as 10h48, repetida às 12h26. A terceira e quarta secção terá lugar com dupla visita a Monte Novo (15h43 e 17h21). A quinta secção, quiçá a mais aguardada da prova, está marcada para as 21h40 e 21h57 com a BOUCLE César Torres, com a primeira viatura a entrar em arque fechado às 22h12, na Alameda Bissaya Barreto, junto a Grande Hote de Luso.

Para domingo (dia 7), disputa-se a segunda etapa, com a organização a contemplar a magnífica especial do Bussaco, às 10h48 e 12h21, estando a chegada ao Palace Hotel do Bussaco prevista para as 12h56. A entrega de prémios efetuar-se-á às 16h, na Avenida Emídio Navarro, no coração de Luso.

O Rally Legends Luso-Bussaco terá um total de 183,09 quilómetros, 56,52 dos quais disputados ao cronómetro ao longo de duas etapas e sete secções.