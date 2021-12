Antigos alunos recebem título de “Embaixador” no 48.º aniversário da UA

No dia 15, à noite, na Sé de Aveiro, realiza-se o Concerto de Natal e comemorativo do aniversario da Universidade de Aveiro, pela Orquestra Filarmonia das Beiras.

A Universidade de Aveiro (UA) celebra 48 anos, esta quarta-feira, dia 15 de dezembro. A data é assinalada com a habitual cerimónia comemorativa, que este ano inclui a atribuição do título “Embaixador da UA” a um conjunto de antigos alunos desta academia. As celebrações terminam à noite com o concerto comemorativo e de Natal, pela Orquestra Filarmonia das Beiras.

As celebrações iniciam-se às 15h30, no Auditório Renato Araújo, no edifício da Reitoria, com a intervenção do Reitor, Paulo Jorge Ferreira, seguida da do presidente da Associação Académica, António Alves. A sessão é ainda marcada pela atribuição do título “Embaixador UA” a um conjunto de antigos alunos desta Universidade, e pode ser acompanhado online, aqui.

Às 21h30, na Sé de Aveiro, realiza-se o Concerto de Natal e comemorativo do aniversario, pela Orquestra Filarmonia das Beiras, com direção do maestro António Vassalo Lourenço e as vozes de Isabel Alcobia e Cláudia Franco. A entrada é livre, mas com reserva obrigatória de bilhete, em bol.pt. O espetáculo é, também, transmitido em streaming.

Quem desejar aceder à Cerimónia e ao Concerto deve apresentar o Certificado Digital COVID da EU que ateste esquema vacinal completo ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.