Cumprimento dos objetivos leva Cosvalinox a premiar os colaboradores

A Cosvalinox, empresa da Costa do Valado (Aveiro) vai atribuir mais um prémio de meio salário aos colaboradores no mês de dezembro, “em virtude do bom cumprimento dos objetivos estabelecidos para o ano 2021 e consequentemente dos bons resultados obtidos”, justifica o sócio-gerente José Alberto Ventura.

Este prémio junta-se ao de um salário extra com que a empresa tem gratificado os colaboradores desde março deste ano, “referente aos excelentes resultados globais do ano de 2020”.

A Cosvalinox Lda., distinguida este ano como PME Excelência, tem cumprido esta prática desde 2016, “como forma de gratidão, importância e reconhecimento da Gerência aos seus colaboradores pelo seu empenho, dedicação e profissionalismo com que se apresentam todos os dias”, refere ainda o sócio-gerente.

Apesar dos “tempos difíceis que se vivem, da difícil conjuntura sentida e das inúmeras incertezas sobre o futuro”, a Cosvalinox consegue desta forma “proporcionar também aos seus colaboradores uma melhor época natalícia e de final de ano, e oferecer condições mensais económicas-financeiras diferenciadoras”.

A Cosvalinox foi fundada em 2010 por profissionais com estreita relação ao ramo alimentar e industrial, para conseguir dar resposta à crescente e exigente procura do mercado de equipamentos para o setor vitivinícola, olivícola e industrial.