Portugal Wine Trophy: Cinco medalhas Grande Ouro para a Bairrada

Os vinhos Rama – Vale da Corva Grande Reserva 2017 (Jorge Manuel Rama); Aplauso Baga Bairrada Bruto 2016 (Ampulheta mágica); Conde de Cantanhede Grande Reserva 2013 (Adega Cooperativa de Cantanhede); Espumante Célebre Data 2016 (Caves Primavera) e Quinta dos Abibes Sublime Tinto 2015 (Quinta dos Abibes) são os cinco vinhos de produtores da Bairrada a arrecadarem medalhas Grande Ouro no “Portugal Wine Trophy”, que distinguiu ainda 57 vinhos da região com medalhas de Ouro e 7 com medalhas de Prata.



O concurso decorreu nas instalações do Hotel das Termas da Curia, entre os dias 26 e 28 de novembro, numa organização do DWM – Deutsche Wein Marketing, com o apoio do Município de Anadia.



A concurso estiveram 1.500 vinhos, provenientes de 20 países.

69 medalhas para a região

O júri, constituído por 55 provadores de 15 países diferentes, atribuiu um total de 443 medalhas, sendo 15 Grande Ouro, 336 Ouro e 92 Prata.

A Bairrada arrecadou 69 medalhas, entre Grande Ouro, Ouro e Prata, naquele que é considerado o maior concurso de vinhos do mundo.

Segundo a autarquia anadiense, “o investimento realizado pelo Município, que permitiu aos produtores da Região Demarcada da Bairrada inscreverem os seus vinhos e espumantes sem qualquer custo, teve como objetivo incentivar e promover internacionalmente os vinhos Bairrada, bem como o enoturismo e outros recursos endógenos regionais.”

De referir que o “Portugal Wine Trophy”, juntamente com o “Berliner Wein Trophy” e o “Asia Wine Trophy” constitui o maior concurso de vinhos do mundo.