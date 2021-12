Transporte a pedido por táxi com dias, horário e rotas alargados na Mealhada

Passam a existir seis rotas, servindo 27 localidades do concelho, três dias por semana, em horário também alargado.

O programa “Sit Flexi – Transporte a pedido” vai ser alargado, quer em número de rotas, quer em área geográfica.

Além do destino Mealhada, foi criado também o destino Pampilhosa para facilitar o acesso à unidade de Saúde desta vila.

“Este programa permite aos munícipes a requisição de táxis a preços mais acessíveis”, avança a autarquia mealhadense, dando nota de que o “Sit Flexi – Transporte a pedido”, que esteve em modo de projeto piloto neste último semestre, vai ser alargado a seis rotas, servindo 27 localidades do concelho, três dias por semana: segundas, quartas e sextas-feiras.

Também os horários serão alargados, passando a existir dois horários de chegada ao destino – 8h30 e 14h – e dois de regresso – 12h30 e 18h.

Assim, através de uma chamada telefónica feita na véspera da viagem pretendia, os utilizadores podem requisitar o táxi para a sua deslocação à Mealhada ou à Pampilhosa, às segundas, quarta e sextas-feiras, podendo optar pelo período da manhã ou da tarde.

O munícipe paga um valor pela viagem mais baixo do que o custo real do trajeto, sendo o restante suportado pela Câmara Municipal da Mealhada e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) – Região de Coimbra, através de um financiamento do Fundo Ambiental.

“Julgamos que este aumento de rotas permitirá dar uma cobertura a todo o município. Ao acrescentarmos a Pampilhosa como destino acreditamos que daremos resposta a quem precisa, por exemplo, de se deslocar à Unidade de Saúde. E com o aumento dos dias e dos horários, será possível aferir a medida em que este serviço é necessário à população”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.