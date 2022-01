Outonalidades com três concertos no Centro de Artes de Águeda

O café-concerto do Centro de Artes de Águeda vai ser palco de três concertos internacionais do 25º OuTonalidades, que está a decorrer até ao início da primavera: Alba Careta Group (28 janeiro), Enrike Solinís Dúo (11 fevereiro) e Camões House Band (18 março). Os bilhetes estão à venda no CAA e em ticketline.pt.

Alba Careta abre este ciclo de três concertos OuTonalidades no palco do Café Concerto do CAA. Acompanhada pela sua banda, a trompetista catalã traz-nos composições próprias, inspiradas nas suas experiências entre a Holanda e a Catalunha, moldada pela linguagem de um jazz honesto, orgânico e emocional. Uma artista a emergir internacionalmente, já com dois álbuns lançados.

O basco Enrike Solinís é o segundo nome a fazer-se ouvir, apresentando-se em formato duo. Um criativo périplo musical, interpretado por instrumentos históricos como o alaúde e a guitarra barroca. Ritmos e harmonias do Renascimento e do Barroco, sobre os quais, passados séculos, se continua a improvisar pelo prazer da música. Solinís é um dos guitarristas mais versáteis da sua geração, sempre em busca de novas histórias musicais.

O coletivo Camões House Band fecha o ciclo de concertos do 25º OuTonalidades no CAA. Trazem-nos, de Praga, canções de países que partilham a língua portuguesa. Haverá fado, bossa, afro-sambas, morna, coladera. Uma viagem de ritmos contrastantes, com arranjos de canções emprestadas e composições próprias. Para ouvir de espírito aberto.