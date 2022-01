Vencedores do Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada

Já estão apurados os vencedores do Passatempo de Natal 2021 do Jornal da Bairrada e “a luta” foi renhida até ao fim.

Inês Santiago, da Bemposta, concelho de Anadia, conseguiu manter a liderança e é a grande vencedora do passatempo lançado pelo JB no passado mês de dezembro.

O 1.º lugar conquistou 623 gostos, seguindo-se, no 2.º lugar, Helena Simões, de Cantanhede, com 569 gostos, e em 3.º lugar ficou o Talho Correia, de Perrães (Oliveira do Bairro), com 540 gostos.

No total, o passatempo 2021 teve 125 participações, de toda a região.

O 1.º e 2.º vencedores terão direito a um cabaz com bens alimentares e o 3.º será contemplado com uma assinatura digital do JB.

A todos, fica um agradecimento pela participação e votos de um feliz 2022.