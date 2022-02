Dia Internacional da Proteção Civil assinalado em Cantanhede

O Município de Cantanhede vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março) com um conjunto de atividades de sensibilização e informação em matéria de autoproteção. Realizadas em estreita colaboração com as autoridades de proteção e socorro, o objetivo “é reforçar a importância da componente da informação e prevenção na construção de comunidades mais seguras e resilientes”, refere nota da autarquia.

As atividades que integram o projeto da Semana da Proteção Civil 2022 vão decorrer entre amanhã, dia 28 de fevereiro e o dia 4 de março, sob coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria e com a colaboração dos vários agentes municipais de proteção civil, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana (GNR), os Bombeiros Voluntários de Cantanhede e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Amanhã e nos dias 2 e 3 de março, mais de 900 alunos dos agrupamentos de escolas Gândara-Mar, Marquês de Marialva e Lima de Faria participam em ações de informação e sensibilização sobre a utilização de extintores em incêndios urbanos e sobre a problemática da vespa velutina.

As ações serão dinamizadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, visando sensibilizar para os comportamentos e atitudes a adotar, de modo a prevenir e fazer face a eventuais situações de risco, construindo com a comunidade escolar, através da educação para a prevenção e autoproteção, uma cultura municipal de segurança.

Já no dia 3 de março, o auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede é palco, a partir das 18h, do seminário “Segurança Contra Incêndios em Edifícios – Medidas de Autoproteção”, organizado em colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Centro Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Com o objetivo de informar sobre a importância da regulamentação sobre a Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE) e Medidas de Autoproteção, a iniciativa prevê assegurar a manutenção das condições de segurança e de uma estrutura mínima de resposta a emergências, garantindo a segurança de pessoas e dos edifícios face ao risco de incêndio.

No último dia, 4 de março, um simulacro de busca de pessoa desaparecida dá por concluída a Semana da Proteção Civil 2022, num exercício que contará com a intervenção do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede e da GNR, com equipas cinotécnicas e Unidade Especial de Proteção e Socorro, “tendo como objetivo principal avaliar a capacidade de resposta e a interação entre as diversas entidades de socorro e segurança que atuam no território do concelho, bem como aferir a operacionalidade dos meios técnicos e humanos e o nível de coordenação do Sistema Municipal de Proteção Civil”, refere nota do Município de Cantanhede.