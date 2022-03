Anadia:Apelo à adoção responsável de animais na inauguração do Centro de Recolha

O CROAC recolhe animais vadios ou errante, encontrados na via pública, bem como animais perigosos que apresentem riscos para a segurança de pessoas ou outros animais.

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Anadia foi inaugurado na manhã da última sexta-feira, dia 11 de março.

O equipamento, que resulta de um investimento do Município de Anadia que rondou os 300 mil euros, teve uma comparticipação de 50 mil euros de fundos comunitários.

O novo espaço, localizado na ZI de Alféloas, tem capacidade para 60 cães e 30 gatos.

No dia da inauguração, a edil Teresa Cardoso não deixou de sublinhar que se o novo equipamento tivesse o dobro ou o triplo da capacidade nunca iria chegar para os muitos pedidos e solicitações, lamentando ainda que, muitas vezes, as pessoas confundam a finalidade deste centros de recolha com hotéis para animais, bem como se continuem a verificar que alguns dos animais que vagueiam pelas ruas tenham dono mas que, por já não serem desejados, são deixados ao abandono.

Na ocasião, apelou à adoção responsável de gatos e cães, convidando a comunidade e as escolas do concelho a visitarem este novo espaço.

