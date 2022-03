Centenária Caves São João tem novos sócios

A centenária Caves São João – Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos, Lda. (São João da Azenha, Anadia) tem novos sócios desde o passado mês de fevereiro.

Aquela que é uma das mais antigas e prestigiadas empresas de vinhos e espumantes da Bairrada foi adquirida por “um conjunto de amigos e empresários que partilham uma grande paixão pelo mundo dos vinhos e pela Bairrada”: Fernando Sapinho, Nuno Ramos, Mário Mateus, Mário Vigário, Enrique Castiblanco e Paulo Morgado. Da família dos fundadores, mantém-se uma parte representada por Rita Palma e pelo pai, José Palma.

A empresa manterá nos corpos gerentes Célia Alves e, como consultores, José Carvalheira (enologia) e António Selas (viticultura). A restante equipa também se mantém no projeto.

Com esta aquisição, a empresa ficará capacitada “para os desafios do futuro, quer ao nível da gestão, quer ao nível da modernização”. Manter-se-ão as apostas nos vinhos antigos, nos espumantes, na Quinta do Poço do Lobo e nas marcas de referência Frei João (Bairrada) e Porta dos Cavaleiros (Dão).