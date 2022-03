Dia da Mulher assinalado pela US Curia com aula aberta

Iniciativa vai repetir-se ao longo do ano letivo, dando a conhecer o papel da mulher nas mais variadas áreas.

A Universidade Sénior da Curia (USC) associou-se à evocação do Dia Internacional da Mulher com uma Aula Aberta sobre o tema, a qual foi dinamizada por Ana Maria Melanda, docente de “A Mulher na Bairrada e na História, com moderação da docente Paula Cristina Santos, de “História das Raízes Locais que lançou o desafio”.

Com esta iniciativa interdisciplinar pretendeu-se dar a conhecer a origem e importância da data, as figuras marcantes e, ao mesmo tempo, discutir e refletir a forma como se está a potenciar a participação equitativa das mulheres numa sociedade em permanente mudança.

Ao longo do ano letivo, estas unidades curriculares trabalham vários temas com os alunos procurando dar a conhecer o papel da mulher na arte, nas suas várias vertentes – a música, a literatura, o cinema, a pintura -, a representatividade das mulheres no que diz respeito à toponímia, objeto de debate e estudo, na perspetiva de “A Mulher na História Local”.

Procurando sempre escrever uma história no feminino, pretendeu-se ainda dar relevo a mulheres que, nas mais variadas áreas, se destacaram e destacam, tornando esta questão feminina uma causa de todos/as.