População escolar volta a crescer no presente ano letivo em Cantanhede

Os estabelecimentos escolares do concelho de Cantanhede registaram um aumento do número de alunos no presente ano letivo, dando continuidade à tendência de crescimento registada nos últimos anos. Os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico foram os que tiveram um maior aumento, com 56 alunos cada.
Total de 4.518 alunos
No ano letivo 2025/2026, a população escolar integrada em todos os estabelecimentos de ensino (público e privado) totaliza 4.518 alunos (do ensino pré-escolar ao secundário), mais 144 face ao ano anterior. A esta população acrescem 514 crianças inseridas nas creches – onde também se registou um ligeiro aumento.
Relativamente à distribuição dos alunos por estabelecimentos de ensino, o maior crescimento está no ensino público (que concentra 80% da população escolar), com um acréscimo de 111 alunos face ao ano letivo transato.
Já quanto à distribuição dos alunos por agrupamentos de escolas, o Agrupamento Marquês de Marialva é o que tem um maior acréscimo – 74 alunos – face a 2024/2025.
No que diz respeito aos alunos estrangeiros, há um acréscimo de 137 face ao ano transato, provenientes de 32 países. O Brasil é o mais representado com 45%, seguido de São Tomé e Príncipe, com 9,3%.
Investimento na Educação
Para a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, estes dados apenas vêm atestar a pertinência dos investimentos que estão em curso no domínio da Educação.
“Vamos prosseguir com a requalificação dos estabelecimentos de ensino, alguns dos quais já concluídos, outros em curso e outros ainda a aguardarem a respetiva tramitação administrativa. São obras estruturantes que, quando estiverem concluídas, representarão um salto qualitativo muito apreciável nas condições de ensino/aprendizagem em todo o território, com uma rede escolar moderna, uma rede escolar preparada para dar resposta às exigências de uma educação de excelência”, enfatiza.
A autarca não esquece, ainda assim, a importância do trabalho de proximidade com a comunidade escolar, que faz com que os estabelecimentos de ensino de Cantanhede continuem a ser “uma referência pedagógica e social na região, que se traduz no crescimento