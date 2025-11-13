População escolar volta a crescer no presente ano letivo em Cantanhede

Os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico foram os que tiveram um maior aumento.

Os estabelecimentos escolares do concelho de Cantanhede registaram um aumento do número de alunos no presente ano letivo, dando continuidade à tendência de crescimento registada nos últimos anos. Os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico foram os que tiveram um maior aumento, com 56 alunos cada.

Total de 4.518 alunos

No ano letivo 2025/2026, a população escolar integrada em todos os estabelecimentos de ensino (público e privado) totaliza 4.518 alunos (do ensino pré-escolar ao secundário), mais 144 face ao ano anterior. A esta população acrescem 514 crianças inseridas nas creches – onde também se registou um ligeiro aumento.

Relativamente à distribuição dos alunos por estabelecimentos de ensino, o maior crescimento está no ensino público (que concentra 80% da população escolar), com um acréscimo de 111 alunos face ao ano letivo transato.

Já quanto à distribuição dos alunos por agrupamentos de escolas, o Agrupamento Marquês de Marialva é o que tem um maior acréscimo – 74 alunos – face a 2024/2025.

No que diz respeito aos alunos estrangeiros, há um acréscimo de 137 face ao ano transato, provenientes de 32 países. O Brasil é o mais representado com 45%, seguido de São Tomé e Príncipe, com 9,3%.

Investimento na Educação

Para a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, estes dados apenas vêm atestar a pertinência dos investimentos que estão em curso no domínio da Educação.

“Vamos prosseguir com a requalificação dos estabelecimentos de ensino, alguns dos quais já concluídos, outros em curso e outros ainda a aguardarem a respetiva tramitação administrativa. São obras estruturantes que, quando estiverem concluídas, representarão um salto qualitativo muito apreciável nas condições de ensino/aprendizagem em todo o território, com uma rede escolar moderna, uma rede escolar preparada para dar resposta às exigências de uma educação de excelência”, enfatiza.

A autarca não esquece, ainda assim, a importância do trabalho de proximidade com a comunidade escolar, que faz com que os estabelecimentos de ensino de Cantanhede continuem a ser “uma referência pedagógica e social na região, que se traduz no crescimento