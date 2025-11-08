Câmara de Anadia promove acompanhamento inclusivo a crianças e jovens

Esta ação, no âmbito do Programa para a Promoção do Sucesso Escolar, pretende criar um ambiente acolhedor e inclusivo que promova o desenvolvimento das crianças, jovens e suas famílias, favorecendo sua integração na sociedade e contribuindo para seu crescimento pessoal, social e escolar.

O Município de Anadia iniciou, no presente ano letivo, uma ação destinada a acompanhar cerca de 50 crianças e jovens do Agrupamento de Escolas de Anadia e respetivas famílias, que vivem em situações de vulnerabilidade socioeconómica ou que enfrentam barreiras culturais e linguísticas. O acompanhamento é realizado em dois locais distintos (Biblioteca Municipal de Anadia e na EB de Vilarinho do Bairro).

Designada por “Acompanhamento personalizado a crianças e jovens e envolvimento das famílias”, esta ação visa potenciar o Projeto Municipal “Ser + em Anadia!”e que pretende criar um ambiente acolhedor e inclusivo que promova o desenvolvimento das crianças, jovens e suas famílias, favorecendo sua integração na sociedade e contribuindo para seu crescimento pessoal, social e escolar.

As atividades iniciadas em setembro último, decorrem até dezembro de 2027 e englobam ações específicas, tais como o apoio ao estudo diário, com foco na expressão escrita, no pensamento crítico e no domínio da língua portuguesa; acompanhamento psicológico e social para promover autoconhecimento e fortalecimento das relações entre a escola e a família.

O programa ainda prevê realizar ações de sensibilização, dirigido a crianças e jovens; encarregados de educação e comunidade escolar, explorando temas como a prevenção do uso excessivo de ecrãs, parentalidade positiva, uso de substâncias psicoativas e alimentação saudável, entre outros.

No âmbito do projeto, serão também desenvolvidas atividades lúdicas durante as interrupções letivas, com diferentes ateliês, de educação para a cidadania que estimulem a criatividade, a união e a solidariedade.

Este acompanhamento está a cargo de uma equipa técnica constituída por duas Técnicas Superiores de Psicologia, uma Técnica Superior de Serviço Social, uma Técnica Superior de Educação Social e uma Técnica Superior de Animação Sociocultural, bem como voluntários do Banco Local de Voluntariado de Anadia.

Acrescente-se que esta ação está inserida no Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Região de Aveiro – PIPSE Educ@RA 2030 e que tem como principal objetivo contribuir para o sucesso escolar e educativo das crianças e jovens da região, promovendo a melhoria das condições de aprendizagem e o envolvimento da comunidade.