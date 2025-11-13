Assine já
Redação

jb@jb.pt

13 de Novembro de 2025 14:17

Aveiro // Educação // Região // Sociedade   Exclusivo

EFTA inicia novo ciclo como Centro Tecnológico Especializado

O Centro Cultural e de Congressos de Aveiro encheu-se na tarde de 7 de novembro para a cerimónia de abertura do ano letivo 2025-2026 da EFTA – Escola de Formação em Turismo de Aveiro. Este ano, o evento assinalou um marco decisivo na história da instituição: o reconhecimento oficial como Centro Tecnológico Especializado.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

alunos , Aveiro , Centro Tecnológico Especializado , educação , EFTA , ensino , escola , início ano letivo