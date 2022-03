“Explore! Viva! Sinta!” é a nova campanha promocional de Mira

“Explore a natureza e experiências que marcam; Viva emoções, tradições, cultura… e Sinta a autenticidade, as tradições, convívio pleno com a natureza”, é o convite feito pelo Município de Mira.

A Câmara Municipal de Mira lançou uma nova campanha com o slogan “Explore! Viva! Sinta!”, de forma a promover e a potenciar o território, convidando o turista a visitar Mira. O novo plano de comunicação para a “divulgação e promoção” do território foi apresentado pelo Município na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Trata-se de um mote na forma de “convite ao turista e visitante”, desafiando-o a visitar Mira, explorando, vivenciando e sentindo o território, as suas gentes e tradições.

“Mira é um destino que possui muitas potencialidades ao nível do turismo e que se diferencia pelas suas caraterísticas naturais, que constituem um importante fator de atratividade do território”, sublinha a autarquia que acrescenta: “para além da qualidade ambiental de referência, apresenta uma oferta turística vocacionada para o turismo de natureza, alternada entre praia e mar, lagoas e floresta, que em pleno convívio com a natureza, tem nos 30km de Pista Ciclopedonal e nos 6 percursos pedestres a ligação entre os vários pontos de interesse, levando o visitante a explorar o território”.

De referir ainda que este município “apresenta também um Património Cultural de referência como a Arte Xávega, os Palheiros ou a Casa Gandaresa e os moinhos de água, que associados às tradições culturais gandaresas e piscatória, e uma gastronomia intimamente ligada ao mar e à terra, contribuem para a complementaridade da oferta, criando motivos para o turista partir à descoberta de experiências e sentir a autenticidade do território”.

Em nota de imprensa, o Município de Mira acrescenta que tem vindo “a apostar no investimento da melhoria das infraestruturas industriais, criando melhores condições para receber mais investidores para o concelho, que juntando as caraterísticas naturais e únicas do território, destacando a hospitalidade e o bem receber que caracteriza os mirenses, são motivo para a fixação do turista e do visitante”.