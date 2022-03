Famalicão: Congregação de S. José de Cluny celebra 100 anos de serviço à comunidade

No passado dia 19 de março, o início da comemoração dos 100 anos da presença da Congregação em Anadia arrancou com a plantação de cem árvores dando origem à criação do “Bosque do Centenário”.

A Congregação das Irmãs de S. José de Cluny, em Anadia, está em festa. Celebra, este ano, cem anos de vida e de serviço à comunidade. Nasceu para a educação de meninas pobres da região, mas rapidamente se evidenciou na busca incessante da excelência.

No presente, a congregação permanece um baluarte na educação e formação de jovens comprometidos com metas bem definidas nos seus processos de aprendizagem a que se soma um conjunto de valores (fé, justiça, verdade, respeito e amor ao próximo) que cultivam junto destes.

O Colégio Nossa Senhora da Assunção (CNSA), propriedade da Província Portuguesa de S. José de Cluny é o berço de todo este trabalho, alicerçado na tradição pedagógica inspirada na ação de Ana Maria Javouhey, fundadora desta Congregação.

Longe vai o ano de 1922, data que marca o início do percurso desta obra educativa no concelho de Anadia. Como todas as instituições, a congregação foi-se adaptando às circunstâncias histórico-sociais da região, mas também do país e do mundo (ver caixa p. 7). “Viveram-se períodos de crescimento e de contração, de sucesso e de insucesso, de profunda alegria e de pesada tristeza”, recorda a Irmã Maria Esperança de Sousa, Superiora da Comunidade Religiosa do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, que reconhece como marca diferenciadora da congregação e do colégio “a capacidade de resistir aos infortúnios e de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, de renovação, de adaptação”.

Notícia completa na edição impressa ou digital