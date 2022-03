Mulher acusada de homicídio qualificado pela morte do companheiro

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra uma mulher suspeita da autoria da morte do companheiro, por esfaqueamento, em agosto passado, na residência de ambos, no centro da cidade de Aveiro, informou a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP), na passada sexta-feira.

De acordo com uma nota publicada na página da internet da PGRP, a mulher em causa, que se encontra a aguardar julgamento em prisão preventiva, viu ser-lhe imputado um crime de homicídio qualificado, num despacho do MP de 1 de fevereiro passado.

O Ministério Público considerou indiciado que a arguida e a vítima, casados entre si, mantinham desde o início da relação, em julho de 2019, conflitos no seio do casal, motivando a existência de queixas anteriores e a acusação da agora vítima pelo crime de violência doméstica. E que neste contexto, no dia 4 de agosto de 2021, à noite, no interior da residência do casal, na sequência de uma nova discussão entre os dois, “a arguida muniu-se de um ancinho com o qual desferiu uma pancada na cabeça da vítima, após o que, com uma faca, e já no quarto, desferiu vários golpes na zona da garganta da vítima e ainda que, com esta inanimada, caída no chão do corredor, para onde fugira na tentativa sair de casa, lhe desferiu diversas facadas na zona do tórax, provocando-lhe a morte”, refere aquela nota.

E conclui que “a arguida atuou indiferente à vida humana e aos especiais deveres de respeito e de cooperação que sabia decorrerem da relação com a vítima e que quis causar a sua morte”.