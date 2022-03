Rali da Bairrada quer ser marca de excelência em Vagos e no território bairradino

A terceira edição do Rali da Bairrada tem, este ano, um efeito de solidi-ficação, fruto da excelência que pautou as duas primeiras, numa região que já ganhou raízes na competição automóvel. Um rali que já é uma marca de Vagos e do próprio território bairradino.

O Rali da Bairrada, prova inaugural dos novos Campeonato Start Centro de Ralis e Kia Rally Cup, pontuável ainda para o Desafio Kumho Portugal Asfalto e Prova Extra, vai para a estrada nos dias 19 e 20 de março, sob a organização do Clube Automóvel do Centro em estreita parceria com a Câmara Municipal de Vagos e promovido pela Promolafões.

O Rali da Bairrada, a desenvolver ao longo de dois dias sob a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), inicia-se no sábado, dia 19 de março, com os habituais reconhecimentos das especiais durante o período matinal, assim como as verificações administrativas técnicas. Para o período vespertino e noturno, o Clube Automóvel do Centro disponibiliza para os pilotos do Campeonato Start Centro de Ralis duplas passagens por Vagos/ZIV (10km), às 15h13 e 17h22, Boco (7,88km), às 15h46 e 17h55, finalizando como duas passagens pela regressada Superespecial de Vagos (2,50km), pelas 20h50 e 21h50. Os concorrentes da Prova Extra partem cinco minutos após a última equipa reservada ao Start Centro.

No dia seguinte, dia 20 (domingo), o Rali da Bairrada prossegue com a Prova Extra – embora os pilotos do Start Centro também o possam fazer, caso o desejem –, com mais duas passagens por Vagos/ZIV3 (10km), às 11h08 e 14h02, com a especial Boco (7,88km) a ter direito a nova passagem, às 11h41. Em ambos os dias, a partida efetuar-se-á junto ao Tribunal Judicial de Vagos.

Exemplo de responsabilidade ambiental

Como tem sido seu apanágio, o Município de Vagos e a Promolafões preocupam-se com a redução da pegada ambiental do Rali da Bairrada, pelo que o projeto Race4Eco, ligado umbilicalmente ao evento, é um “veículo” de excelência no que diz respeito às boas práticas de preservação ambiental.

Refira-se que o projeto Race4Eco, criado pela Promolafões, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), promove, por exemplo, a utilização de uma frota de veículos elétricos para a organização, cedidos pelo concessionário Corvauto (parceiro do Rali da Bairrada desde a primeira edição), a separação de resíduos por parte das equipas participantes e do público da prova, e uma ação de plantação de árvores com a comunidade escolar de Vagos, apontando ao objetivo da neutralidade carbónica do evento.

Na apresentação oficial, que decorreu na Biblioteca Municipal de Vagos, Vítor Silva, presidente de Clube Automóvel do Centro, sublinhou que o Rali da Bairrada é uma competição “já com provas dadas à entrada para a sua terceira edição”.

Uma marca da Bairrada

José Correia, responsável pela Promolafões, referiu, por seu turno, que “o Rali da Bairrada já tem reputação no panorama nacional da modalidade e tem apresentado um crescimento sustentável, a todos os níveis, com a particularidade de Vagos ser um território que acolhe muito bem as pessoas, o facilita desde logo todo um processo de desenvolvimento. Tenho aqui que destacar o apoio e o envolvimento de toda a equipa do Município de Vagos e das entidades que colaboram com a prova, desde Proteção Civil, Bombeiros, GNR, entre outras. É neste envolvimento que está a chave do sucesso dos eventos, sobretudo aqueles que se adaptam e potenciam as características do território”, afirmou José Correia.

Já Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, que assume a presidência da Associação Rota da Bairrada, situou o Rali da Bairrada “como um marco da região no contexto desportivo”.

De acordo com Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, o Rali da Bairrada, “é claramente uma aposta ganha, sobretudo porque nestes dois anos esteve sempre condicionado pela Covid-19, com a primeira edição a acontecer imediatamente antes do espoletar da pandemia”.

“Contudo, a resiliência e o trabalho de toda a organização permitiram a realização do Rali da Bairrada com a qualidade que o concelho e a região merecem. Defendo desde o primeiro momento que este é um evento que nasceu em Vagos mas que deve estender-se a outros territórios bairradinos, tornando-se uma verdadeira marca da nossa região. Espero que a edição deste ano fique associada à retoma económica do nosso país”, sublinhou o presidente da autarquia de Vagos.

PROGRAMA

-Campeonato Start Centro de Ralis

-Prova Extra – Cinco minutos após o último concorrente do Start do Centro

Sábado (19 de março)

14h30 – Partida (Tribunal Judicial de Vagos)

15h13 – 1.ª PEC – Vagos/ZIV 1 (10,0 km)

15h46 – 2.ª PEC – Boco 1 (7,88 km)

16h44 – Parque de Assistência B (00h10)

17h22 – 3.ª PEC – Vagos/ZIV 2 (10,0 km)

17h55 – 4.ªPEC – Boco 2 (7,88 km)

18h25 – Parque de Assistência (00h30)

20h50 – 5.ª PEC – Superespecial de Vagos (2,50 km)

21h50 – 6.ª PEC – Superespecial de Vagos (2,50 km)

22h25 – Chegada (Tribunal de Vagos – Parque Fechado)

Prova Extra

Sábado (19 de março)

Partida (Tribunal Judicial de Vagos)

1.ª PEC – Vagos/ZIV 1 (10,0 km)

2.ª PEC – Boco 1 (7,88 km)

Parque de Assistência B (00h10)

3.ª PEC – Vagos/ZIV 2 (10,0 km)

4.ªPEC – Boco 2 (7,88 km)

Parque de Assistência (00h30)

5.ª PEC – Superespecial de Vagos (2,50 km)

6.ª PEC – Superespecial de Vagos (2,50 km)

Chegada (Tribunal de Vagos – Parque Fechado)

Domingo (20 de março)

11h08 – 7 PEC- Vagos/ZIV 3 (10,0 km)

11h41 – 8 PEC – Boco 3 (7,88 km)

14h02 – 9 PEC – Vagos/ZIV 4 (10,00 km)

14h12 – Chegada (Tribunal de Vagos – Parque Fechado)