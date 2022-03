V.N. Monsarros: Desenvolver a freguesia com trabalho de proximidade e gerador de confiança

Nuno Santos é o novo autarca de Vila Nova de Monsarros. Tem 45 anos e é licenciado em engenharia eletrotécnica.

Nestes últimos cinco meses, destaca o trabalho realizado na “procura de consensos e harmonia de decisões” que sejam favoráveis ao crescimento da freguesia. Esta é a postura do executivo que lidera, “em primeiro lugar, porque é justo que assim seja”, sublinha, na medida em que as mudanças que estão a ser implementadas “resultam naturalmente das decisões do executivo eleito, mas, sobretudo, da capacidade de envolver as várias forças políticas presentes, com resultados práticos e visíveis para a freguesia”, frisa o autarca.

“Afirmámos sempre que uma equipa com conhecimento, capacidade e atitude iria fazer a diferença. Pois bem, este sinal está dado, está em claro crescimento, e naturalmente está a gerar confiança a todos os intervenientes”, destaca Nuno Santos, não deixando de sublinhar que foi neste contexto que foram aprovadas decisões importantes, refletidas no orçamento previsional para o ano de 2022, com algum reforço face ao ano anterior.

