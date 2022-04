Arménio Pinho deixa presidência da AFA e passa a integrar direção da FPF

Esteve ligado à Associação de Futebol de Aveiro durante 15 anos, 7 dos quais como presidente da direção. Desafiado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, para em equipa implementar o plano estratégico denominado “Futebol 2030”, relacionado com o desenvolvimento de futebol de base em Portugal para os próximos anos, Arménio Pinho renunciou ao cargo, sendo substituído por José Neves Coelho.

Num jantar de confraternização, que juntou funcionários da AFA, todos os órgãos sociais, patrocinadores, parceiros e amigos, Arménio Pinho afirmou que “conseguimos trazer inovação, infraestruturas e crescimento ao distrito.

A AFA é hoje uma instituição muito bem organizada, com uma estratégia muito bem definida e, para mim, uma das que melhor promove as suas competições e atletas. Aveiro tem hoje mais de 16.000 atletas, promove mais de 400 jogos por fim de semana, distribuídas por 1.100 equipas. É também a Associação do país que mais forma treinadores de futebol e futsal”, refere.

O dirigente lembrou ainda os “15 anos de muita dedicação à AFA, com os últimos sete a liderar uma poderosa e rejuvenescida equipa”. “Só em equipa se conseguem resultados, eu estou grato à equipa, aos dirigentes dos clubes e a todos os agentes desportivos aveirenses”, esclarecendo também que “existe uma estratégia delineada para o mandato” da AFA. “Assumirá a presidência o José Neves Coelho, que com a restante super equipa, está bem à altura do desafio.”

Arménio Pinho deixou um obrigado a todos os seus colegas da direção, funcionários da AFA, patrocinadores parceiros e amigos pela sua solidariedade, transparência, lealdade e compromisso.