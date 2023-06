José Neves Coelho reeleito presidente da Associação de Futebol de Aveiro

José Neves Coelho vai presidir a Associação de Futebol de Aveiro até 2027, depois de ter vencido as eleições desta sexta-feira, com 1144 votos contra 321 votos da lista adversária, encabeçada por André Amorim.

Natural de Oliveira de Azeméis, José Neves Coelho, até então vice-presidente, assumiu a liderança da AF Aveiro em maio de 2022, na sequência da integração do anterior presidente, Arménio Pinho, nos quadros da Federação Portuguesa de Futebol.

Manteve o trabalho de continuidade e, com o lema a “AFA são os clubes”, que o conduziu à vitória, o dirigente definiu como objetivos para os próximos quatro anos atingir os 25 mil atletas federados e manter a aposta na formação de árbitros, treinadores e atletas do distrito aveirense.