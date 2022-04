Feira de artesanato e velharias está de regresso, agora no Parque Urbano de Anadia

Após um interregno de dois anos, a Feira de Artesanato e Velharias está de volta à cidade de Anadia.

À semelhança das edições anteriores, o evento terá lugar, no próximo dia 1 de maio, feriado nacional. A grande novidade da edição é a mudança de local, realizando-se no Parque Urbano de Anadia, entre as 9h e as 18h00, numa organização da Câmara Municipal de Anadia.

Artesãos e vendedores de velharias darão a conhecer o trabalho desenvolvido por quem, na região, se dedica ao artesanato ou reúne antiguidades, contribuindo para a dinamização da compra e venda deste tipo de peças, bem como de artigos de colecionismo.

Estarão representados as artes e ofícios tradicionais e contemporâneos, bem como uma enorme variedade de velharias das mais distintas épocas e contextos.