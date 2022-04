Mês da prevenção dos maus-tratos na infância assinalado em Anadia

Estabelecimentos de ensino do concelho foram também desafiados para que, no dia 29 de abril, construam, com as suas turmas ou coletivamente, um laço azul humano.

Sob o slogan “Serei o que me deres… Que seja amor!”, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia, em parceria com o Município de Anadia, assinala em abril, o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” com várias ações de sensibilização, junto da comunidade, desde a iluminação de edifícios, passando pela colocação de faixas e laços alusivos à temática.

À semelhança de anos anteriores, o Edifício dos Paços do​ Concelho foi, novamente iluminado com luz azul e colocados laços azuis em todos os outros edifícios municipais. Foi também lançado um desafio aos professores do Agrupamento de Escolas de Anadia da rede pública e privada para que trabalhem a temática do Laço Azul com os seus alunos, designadamente construindo laços azuis ou realizando outro tipo de trabalhos, os quais serão depois alvo de exposição na escola ou, eventualmente noutros locais públicos, nomeadamente nas páginas das redes sociais da CPCJ e do Município de Anadia.

A CPCJ e o Município de Anadia lançaram ainda um outro desafio aos professores das escolas do concelho para que, no dia 29 de abril, construam, com as suas turmas ou coletivamente, um laço azul humano.