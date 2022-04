Mira celebra 25 de Abril com programa diversificado

Quatro iniciativas assinalam, no concelho de Mira, as comemorações do 48.º aniversário da revolução de Abril.

O Município de Mira promove quatro iniciativas para assinalar as comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril.

O programa inicia-se no dia 23 de abril, no Jardim do Visconde, com a Exposição “A Maior Flor do Mundo”, organizada pelo Agrupamento de Escolas, numa Homenagem ao Escritor José Saramago no centenário do seu nascimento.

O Jardim do Visconde, recebe no dia 24, pelas 21h30, o concerto de Paulo de Carvalho e União Músicos de Mira. Neste espetáculo, Paulo de Carvalho, músico e compositor português, juntamente com a sua banda e em conjunto com a União Músicos de Mira, irá interpretar os seus maiores êxitos, num concerto que visa também, a interação com músicos e grupos locais.

Esta iniciativa integra o projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura”, uma proposta cultural itinerante que une os Municípios de Mira, Tábua e Vagos na criação de um projeto de programação cultural em rede, de modo a promover o acesso universal à cultura de todos os cidadãos, com um conjunto de atividades que vão desde o teatro à música, passando pelo videomapping e pela dança.

Já no dia 25 de abril, pelas 11h, junto à Casa do Povo de Mira, terá lugar a Sessão Comemorativa do 48.º aniversário do 25 de Abril, onde será feita uma Homenagem ao Povo Mirense pela Resiliência no Combate à Covid-19.

A partir das 15 horas, no Centro de Interpretação da Casa e Cultura Gandaresa – Seixo, decorrerá a apresentação do livro “Retalhos de Uma Geração” de Manuel Castelhano, numa iniciativa organizada pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo e pela Junta de freguesia local.