OBSC celebrou jantar do Centenário onde a formação e novos desafios foram temas centrais

Ao longo de 99 anos, o Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) nunca conseguiu congregar à sua volta tão grande massa humana. Na celebração do jantar do Centenário, cerca de 800 pessoas, entre sócios, simpatizantes, atletas, ex-atletas, jogadores e ex-jogadores das décadas de 60 a 90, atuais e antigos dirigentes, deram um colorido nunca antes visto, numa noite de recordações, mas onde a formação levou a melhor no que concerne aos discursos.

“Não podemos projetar o futuro a resolver pontualmente problemas do passado. Temos de saltar de carruagem e assumir a casa das máquinas deste comboio. O terceiro campo prometido de aniversário em aniversário era uma necessidade há 20 anos atrás, devia ter sido feito nessa altura, continua a fazer muita falta, mas lamento dizer, hoje não chega. O nosso relvado sintético ainda é do tempo do Dr. Acílio Gala, foi ele que ajudou a realizar obras de beneficiação no Parque Desportivo, ele que também permitiu hoje termos o Estádio Municipal. Não é com queixume que afirmo isto, mas sim com pena e sentimento de impotência”, frisou Luís Jesus, presidente do OBSC.

Atento ao problema da falta de espaços para a formação, Duarte Novo disse: “A Câmara Municipal está sempre disponível para ser um parceiro estratégico do OBSC e das outras associações. A nossa disponibilidade para apoiar os vossos projetos é total.”

O presidente da Câmara adiantou que “esse compromisso mantém-se e esperamos a concretização dessa vontade para podermos fazer esse investimento juntos, para que os jovens da formação do OBSC tenham um relvado sintético novo, que permita uma evolução mais rápida das suas qualidades desportivas”, acrescentando que o futuro a médio prazo, “a estratégia do Município de Oliveira do Bairro passa pelo alargamento do parque desportivo municipal para que possa servir não só as associações desportivas do concelho, entre as quais o OBSC, mas também a área da educação, tendo em conta a proximidade dos equipamentos educativos”.

