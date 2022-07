Luís Jesus continua à frente dos destinos do OBSC

Depois das dúvidas levantadas na Assembleia Geral realizada no passado 28 de maio, que a direção sentia não ter condições para assumir novo mandato, Luís Jesus, na continuidade da reunião com os sócios realizada na noite de ontem, apresentou uma lista e continua como presidente do OBSC.

Existia alguma expectativa se Luís Jesus iria continuar ou não na presidência do Oliveira do Bairro Sport Clube, depois do que se passou na primeira assembleia para eleger os novos órgãos sociais para o biénio 2022/2024. Tudo foi pacífico. Joaquim Santos, presidente da Assembleia Geral, questionou os cerca de 30 sócios presentes se havia alguma lista ou listas candidatas aos órgãos sociais do clube. Fez-se um pequeno silêncio na sala, mas no imediato Luís Jesus apresentou uma lista para gáudio dos sócios. A lista apresentada foi aprovada por unanimidade e aclamação e Luís Jesus, juntamente com os restantes elementos da direção, vai assim dar continuidade ao trabalho iniciado há dois anos.

Joaquim Santos e Augusto Pires também continuam como presidentes da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, respetivamente. A tomada de posse realiza-se no próximo dia 12 de julho, pelas 21h, na sede do OBSC.