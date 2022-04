Quatro detidos por tráfico de droga e furto de gasóleo em Anadia e Águeda

Três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 23 e os 33 anos, foram, hoje, dia 6 de abril, detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro da GNR, os detidos são acusados do crime de “tráfico de estupefacientes e furto de gasóleo, nos concelhos de Anadia e Águeda”.

Aquela fonte explica que na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, foi possível apurar que os suspeitos realizaram quatro furtos de gasóleo na zona de Águeda, mas também que traficavam estupefacientes adquiridos no distrito do Porto, para depois comercializar em Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro.

No decorrer das diligências de investigação, que contou com o reforço do Destacamento Territorial de Anadia e Águeda e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, foram ainda apreendidas 90 doses de cocaína; 14 doses de haxixe; 320 euros em numerário; uma viatura ligeira de passageiros; um velocípede elétrico; três balanças; seis telemóveis; um tablet; um fio de ouro; uma pulseira de ouro; uma navalha de corte; um punhal e sacos de embalamento.

A GNR avança ainda que os detidos foram constituídos arguidos e serão, ainda hoje, presentes ao Tribunal Judicial de Anadia para aplicação de medidas de coação.