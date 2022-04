Vento forte e agitação marítima colocam região sob aviso amarelo

No total são 10 distritos do país em alerta por causa das rajadas de vento que podem ultrapassar os 70 km por hora.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém para esta terça e para amanhã, quarta-feira, o aviso amarelo de vento para 10 distritos de Portugal continental, entre eles Aveiro e Coimbra, depois de um alerta para a mudança no estado do tempo para os próximos dias.

Para além de Aveiro e Coimbra, os distritos sob alerta são Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, que mantém este nível de aviso até às 00h de quarta-feira devido à previsão de vento forte do quadrante norte, temporariamente com rajadas da ordem de 70 quilómetros por hora (km/h) no litoral.

Sob aviso amarelo devido à agitação marítima estão também os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, com previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura.