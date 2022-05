António Morgado conquista Taça de Portugal de Juniores

Em mais uma demonstração de classe, António Morgado conseguiu selar a conquista da Taça de Portugal de Juniores com uma vitória impressionante e um total de 355 pontos somados, depois de no ano passado também ter vencido esta competição. O segundo lugar da geral ficou para o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares, com 315 pontos, com Rúben Rodrigues a fechar o pódio em terceiro, com 280 pontos.

Para o apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro esteve muito perto de “roubar” pontos na casa do líder Beira-Mar. os aurinegros só alcançaram a vitória (3-2) fora do período de compensação.

O Águeda não foi além de um nulo no terreno do Florgrade.

Na fase de manutenção, o Fermentelos regressou às vitórias com uma goleada sobre o Alba, que é líder, agora com a companhia do Pampilhosa, que venceu em casa o Vista Alegre, por 1-0. A LAAC complicou as contas ao perder em casa com o Bustelo, por 2-0.

O Valonguense, ao vencer na lotaria das grandes penalidades o Mansores, sagrou-se campeão da 1.ª Divisão Distrital.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Ribeira/Azenha ao vencer o vizinho VN Monsarros, por 4-2, ficou mais perto de disputar o playoff de subida e também do terceiro lugar, pois o Calvão B (que não pode subir), perdeu no reduto do Bom Sucesso.

Com o Aguinense de folga, o Águas Boas, depois da subida de divisão na jornada anterior, perdeu na casa do vizinho Mamarrosa que, com esta vitória, deixou o último lugar.