Festival do Bacalhau volta ao Jardim Oudinot em agosto

A Câmara Municipal de Ílhavo volta a organizar o maior Festival de Bacalhau do país, de 10 a 14 de agosto. Ao longo de cinco dias, de manhã à noite, para além de experimentar as melhores receitas do “fiel amigo” confecionadas pelas 14 associações, há um vasto programa a descobrir: sessões de showcooking, degustações, mostra de artesanato, concursos, oficinas, exposições, atividades desportivas e visitas guiadas ao renovado Navio-Museu Santo André. Haverá ainda concertos no palco principal.

Na noite de abertura, dia 10 de agosto, a música tradicional portuguesa sobe ao palco, com os Sons do Minho, trazendo alegria e boa disposição.

A irreverência de Bárbara Bandeira invade o palco no dia 11 de agosto.

A 12 de agosto, os “históricos” UHF prometem um espetáculo marcado pelas canções intemporais como “Cavalos de Corrida”, “Rua do Carmo” ou “Menina estás à Janela”.

No dia 13 de agosto é a vez da banda revelação de Coimbra, Os Quatro e Meia.

Na última noite, a 14 de agosto, Dulce Pontes apresenta o seu novo álbum “Perfil”, fechando com chave de ouro o Festival do Bacalhau.

O presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, afirma que “o Festival do Bacalhau é uma aposta na valorização da história e das tradições do Município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia e a natureza são marcas muitos fortes. O Festival do Bacalhau é um convite para as pessoas visitarem, descobrirem e experimentarem as iguarias únicas, o acolhimento caloroso e a beleza da ria e do mar que fazem de Ílhavo um lugar único no país e no mundo”.

Mariana Ramos, vereadora do Turismo e Eventos, reforça a importância das associações locais: “Trata-se de um festival gastronómico único no país, cuja envolvência do movimento associativo é notável. Durante cinco dias, teremos cerca de 500 pessoas, pertencentes às várias associações, a participarem ativamente neste evento que prova, sobretudo, que é a vivência em comunidade que nos caracteriza e nos move”.