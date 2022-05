Prémio escolar distingue alunos de excelência em Anadia

Município de Anadia voltou a distinguir os melhores alunos das escolas do concelho, no ano letivo de 2020/2021, nesta que é já a 26.ª edição do prémio que presta homenagem ao ilustre filólogo anadiense.

Depois da pandemia ter obrigado a que a entrega do Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa, em 2020, tenha decorrido de forma restrita na sala Rodrigues Lapa, na Biblioteca Municipal, o regresso desta cerimónia ao Cineteatro Anadia, na tarde da última quarta-feira, dia 11 de maio, era por todos muito aguardada.

A sessão começou com uma breve apresentação sobre a vida e obra do patrono do prémio, a cargo de Ângelo Santos, da Câmara Municipal de Anadia. Prémio entregue pelo Lions Clube da Bairrada aos melhores alunos do 12.º ano na disciplina de Língua Portuguesa

Aos muitos alunos presentes, recordou que Rodrigues Lapa nasceu em Anadia, em 1897, tendo falecido, nesta localidade, em março de 1989. Licenciado em Filologia Românica, ao longo da sua vida teve uma forte intervenção cívica e cultural. “Anadia continua a recordá-lo através deste prémio escolar, tendo atribuído o seu nome a uma rua da cidade”, disse, assim como em sua homenagem, o município ergueu-lhe um monumento e atribuiu o seu nome a uma sala da biblioteca municipal.

