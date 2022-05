Primavera junta 650 alunos de Oliveira do Bairro em quatro dias de espetáculo

Os quatro espetáculos, organizados pelo Conservatório de Música da Bairrada – Escola de Artes da Bairrada, em articulação com o Agrupamento de Escolas e o Município, contaram com uma média de 160 crianças em palco, por dia, sempre de escolas diferentes.

Cerca de 650 jovens “cantores” apresentaram em quatro dias consecutivos, entre 2 e 5 de maio, os “Espetáculos de Primavera”, realizados no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do primeiro ciclo, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.

Após a apresentação de uma peça de flauta por ano de escolaridade, os alunos, do 1.º ao 4.º ano, foram acompanhados ao vivo por uma orquestra composta pelos seus professores das AEC, dirigida por Pedro Carvalho.

Para além dos pais e familiares dos jovens “artistas”, que encheram por completo o auditório do Quartel das Artes, estiveram ainda presentes Duarte Novo e Lília Ana Águas (presidente e vereadora da Educação da Câmara), Álvaro Reis, diretor do Agrupamento de Escolas, e Acácio Carvalho, presidente do Conservatório de Música da Bairrada, entidade responsável pelas AEC no concelho.

O espetáculo foi preparado ao longo de cerca de quatro meses, entre janeiro e abril, no âmbito das AEC, de forma a promover a articulação entre todas as turmas, de cada ano, das várias escolas do concelho, resultando numa enorme festa, elogiada por todos que assistiram.

Os quatro espetáculos, organizados pelo Conservatório de Música da Bairrada – Escola de Artes da Bairrada, em articulação com o Agrupamento de Escolas e o Município, contaram com uma média de 160 crianças em palco, por dia, sempre de escolas diferentes. Participaram todas as escolas do concelho.