Centro de Saúde provisoriamente na antiga Secundária de Anadia

A presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), Rosa Marques, acompanhada pelo Diretor Executivo do ACES Baixo Vouga, Pedro Almeida, contando com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso e da Vereadora Jennifer Pereira, visitou ontem, dia 1 de junho, as instalações onde irão funcionar provisoriamente, a partir de amanhã, dia 3 de junho, os serviços do Centro de Saúde de Anadia, localizadas na antiga Escola Secundária de Anadia.

Os serviços irão ocupar o 1.º piso do edifício da antiga Escola Secundária de Anadia, enquanto decorrerem as obras de reabilitação do Centro de Saúde de Anadia. A adaptação das instalações e a melhoria das acessibilidades ao edifício, representou um investimento de cerca de 450 mil euros.

A presidente da Câmara Municipal deu ainda a conhecer à responsável máxima da ARS Centro, o projeto de “Reestruturação e Reabilitação do Centro de Anadia”, cuja empreitada, orçada em mais de um milhão e 200 mil euros, deverá arrancar nos próximos dias.

Notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada