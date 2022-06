“Síndrome B” e espetáculo de luz animam Praça da Juventude em Anadia

A Praça da Juventude acolhe esta sexta-feira, dia 17, e amanhã, sábado, dois espetáculos que animarão o centro da cidade de Anadia.

Hoje, pelas 22h, atuará a banda anadiense “Síndrome B”, no âmbito do programa de animação “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia.

A banda nasceu da paixão pela música vivida nas várias gerações de uma família, e apresenta um repertório que vai do rock, passando pelo pop, blues até ao jazz, dos anos 60 aos dias de hoje. Em português ou em inglês, os “Síndrome B” contagiam o público com a sua harmonia.

Síndrome B

No sábado, a partir das 22h, a noite será de muita luz e magia, um espetáculo integrado no projeto de cultura em rede “Fora da Caixa”. Para além dos efeitos de luz que darão um colorido diferente à Praça da Juventude, o espetáculo conta ainda com a animação de vários personagens luminosos, ao som da banda The Jukeboxers. Serão duas horas de muita luz e magia. O acesso é livre.

Ainda no âmbito deste projeto cultural, Anadia receberá mais dois espetáculos, designadamente “Musical na Vertical”, com Sofia Escobar, e “História da Música”. O “Fora da Caixa” envolve os Municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua, sendo financiado a cem por cento pelo Programa Operacional Regional do Centro – Portugal 2020.