“4.ª Clássicas” apresentam cine-concerto de “Peregrino”   

As “4.ª Clássicas” estão de regresso esta quarta-feira, 6 de julho, pelas 21h, no terraço das Piscinas Municipais de Cantanhede com a apresentação, numa edição especial em formato de cine-concerto, da longa-metragem “O Peregrino” (1923), realizada por Charlie Chaplin.

A iniciativa, de âmbito cultural, decorre ao ar livre e tem a particularidade de ser acompanhada pelos músicos JP Cavadas e Francisco Saldanha, que irão interpretar uma banda sonora original, de sua autoria, especificamente preparada para o efeito.

Com organização conjunta da Associação fotografARTE, Cineclube Bairrada e Município de Cantanhede, o evento será apresentado por Vasco Espinhal Otero, enquanto Ana Cristina Silva fará a apresentação do filme.

“O Peregrino” conta uma história de um prisioneiro que foge da cadeia e, para não ser reconhecido, livra-se da sua farda, disfarçando-se de padre numa aldeia. Mas eis que aparece um ex-colega de prisão…

As “4.ª Clássicas” em Cantanhede realizam-se desde 2016, à noite, por norma na primeira quarta-feira de cada mês, no auditório do Centro Paroquial S. Pedro, sendo este o segundo ano em que também conta com sessões ao ar livre.

A entrada é gratuita, com lotação limitada a 70 lugares sentados, num recinto previamente delimitado.

As “4ª Clássicas” estendem-se, desde 2019, aos municípios de Anadia, Mealhada, Oliveira do Bairro e Águeda, com a firme intenção chegar, em breve, a outros concelhos da região da Bairrada, no âmbito da intervenção cultural do Cineclub Bairrada.