ACIB tem nova imagem e reforça proximidade

Com o desenvolvimento do novo branding da Associação, foi também preparado e lançado um novo website – acib.pt – que pretende refletir a proximidade e interesse dos serviços prestados aos associados e empreendedores da Bairrada.

Oliveira do Bairro

A direção da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada aproveitou a inauguração da ExpoBairrada, no dia 6 de julho, para apresentar a sua nova imagem e identidade.

Na passagem da comitiva oficial – onde se encontravam, entre outros convidados e entidades oficiais, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, e o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro -, o presidente da ACIB, Renato Almeida, desafiou a que todos conhecessem o novo logotipo da associação, mas essencialmente a sua nova dinâmica, onde a proximidade continua a ser o principal foco.

“São quase três décadas [os 30 anos serão assinalados em 2023] onde criamos e desenvolvemos serviços de acordo com as necessidades evidenciadas pelos nossos associados e parceiros, e mantém-se fielmente esta ligação de proximidade e parceria, contando com a nossa dedicação e presença”, realça Renato Almeida.

A ACIB também enfrenta novos desafios e tem de se adaptar, reinventar e capacitar, para reforçar a confiança nas relações com os seus associados e parceiros.

“É nosso objetivo estar sempre um passo à frente, com capacidade de resposta e apoio para os desafios e transformações que as empresas necessitam de implementar nestes tempos que são de constante mudança”, remata o presidente da ACIB.

Um novo começo

A nova imagem ACIB reflete um novo começo.

Partindo do “A”, sendo esta a primeira letra do alfabeto e da palavra Associação, representa então e metaforicamente o começo.

O “A” é “abraçado” por um elemento redondo, com forma semelhante a um “C”, que simboliza a cooperação e o compromisso que a ACIB oferece aos seus associados.

A cor verde mantém-se, apesar de ser outro tom, mais seco. Esta cor harmoniosa transmite uma ideia de oportunidade, novos começos, modernidade e credibilidade.