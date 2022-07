Marchas populares desfilam amanhã na Curia

Depois da brilhante prestação que realizaram, no Vale Santo, em Anadia, no âmbito da Feira da Vinha e do Vinho, as quatro marchas do concelho (São Lourenço do Bairro, Óis do Bairro, Samel e Avelãs de Caminho) vão desfilar, este sábado, dia 2 de junho, pelas 21h30, no espaço adjacente ao Posto de Turismo da Curia.

A Marcha de São Lourenço do Bairro apresenta o tema “As Adegas de São Lourenço”, onde aborda a temática da vinha, do vinho e das adegas existentes na Freguesia.

A Marcha de Samel faz uma alusão ao “Dia da Espiga”, dando a conhecer, através dos trajes e cânticos, a importância de celebrar este dia e as tradições associadas ao mesmo.

A Marcha de Óis do Bairro tem como tema: “Made in Portugal – um mar de descobrimentos como não há igual”, onde presta uma homenagem à cultura portuguesa.

A Marcha de Avelãs de Caminho tem como slogan “Avelãs no Coração” realçando o orgulho de ser avelanense e a forte ligação do povo à sua terra.

À semelhança do que aconteceu em Anadia, cada marcha atuará 15 minutos.