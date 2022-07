Vítor Baía apoia Bosque Madiba na Mata do Bussaco

Vítor Baía apadrinhou a árvore 99 das 100 do Bosque Madiba, que homenageia Nelson Mandela, na Mata do Bussaco.

A Fundação Vítor Baía 99 apadrinhou a árvore nº 99 das 100 existentes no Bosque Madiba na Mata do Bussaco, espaço único de homenagem ao Nobel da Paz, Nelson Mandela.

A Fundação Vítor Baía 99 junta esforços com a Associação Patrulheiros, liderada também pelo ex-colega guarda-redes, José Nuno Amaro, numa campanha pela preservação do Teixo, árvore Autóctone em vias de extinção.

Esta ação aconteceu ontem, no âmbito do Dia de Mandela, celebrado anualmente a 18 de julho, como forma de homenagear o grande impulsionador da luta contra o «apartheid», e por ter colocado a sua vida ao serviço da humanidade.

O projeto do Bosque Madiba, liderado pela Associação Patrulheiros, que une a Câmara Municipal da Mealhada e a Fundação Mata do Bussaco (FMB), foi apresentado em 2019, na presença do neto de Nelson Mandela, Ndaba Mandela, no Bussaco.

Este espaço pretende contar a vida do líder histórico sul-africano através de 100 árvores, cada uma delas ligada a uma passagem da vida de Mandela, também apelidado de “Madiba”, estando projetada ainda com uma área dedicada às crianças, será uma instalação para que os mais pequenos aprendam a andar de bicicleta.

A cerimónia de entrega contou a presença do presidente da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte, e do presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, parceiros da iniciativa.