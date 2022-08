AFA: Campeonato SABSEG e 1.ª Divisão Distrital arrancam a 25 de setembro

No Campeonato SABSEG – Zona Sul – onde jogam os clubes da região da Bairrada, destaque para os dérbis aguedenses nas primeiras 3 jornadas (entre LAAC, SC Fermentelos e RD Águeda). O jogo inaugural do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) é em Estarreja.

A sede da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) voltou a ser palco, no dia 23 de agosto, dos sorteios do Campeonato SABSEG e da 1.ª Divisão Distrital. As provas arrancam a 25 de setembro.

No regresso à casa de todos os clubes de Aveiro, ficaram definidos os encontros a disputar na primeira fase da edição 2022/23 da elite do futebol do distrito. Ao todo são 20 as equipas em prova, divididas por duas séries, Norte e Sul, com dez equipas cada. A fase inaugural é disputada em modelo de campeonato a duas voltas, sendo que os quatro primeiros classificados de cada grupo se apuram para a fase de apuramento de campeão e os restantes vão disputar a fase de manutenção.

Já a 1.ª Divisão Distrital será jogada, também, em duas séries, Norte e Sul, mas em formato de campeonato único, em que as equipas de cada grupo jogam entre si a duas voltas. No final, os dois primeiros classificados de cada uma das séries são promovidos ao Campeonato SABSEG.

Nas primeiras jornadas do Campeonato SABSEG – Zona Sul – onde jogam os clubes da região da Bairrada, destaque para os dérbis aguedenses LAAC – SC Fermentelos, na semana seguinte, SC Fermentelos – Águeda e, na 3.ª jornada, SC Fermentelos – RD Águeda. O jogo inaugural do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) é em Estarreja e, logo a seguir, recebe a LAAC.

O Valonguense arranca a prova em Pinheiro da Bemposta e o FC Pampilhosa joga no reduto do RD Águeda.