Cantores vaguenses levam música a todo o concelho durante um mês

De 20 de agosto a 24 de setembro, cantores do concelho de Vagos levam a sua arte a todas as freguesias, culminando com um concerto no centro da vila.

A Câmara Municipal de Vagos está a organizar um ciclo de concertos denominado “Os Sete Dons e a Plenitude”, ao abrigo da candidatura “Em nome do Espírito Santo”, que envolve os Municípios de Alenquer, Torres Novas e Vagos e que pretende estimular a cultura em rede.

Esta atividade acontece em todas as freguesias do concelho, nos fins de semana entre 20 de agosto a 24 de setembro e cada um deles será interpretado por cantores vaguenses. Pretende-se, com esta iniciativa, criar momentos de qualidade musical em todas as freguesias permitindo, desta forma, uma descentralização do fenómeno cultural, fazendo com que possa chegar ao maior número de pessoas possível.

Os espetáculos começam este fim de semana, de 20 e 21 de agosto, com a atuação de Verónica Matias. No sábado a cantora atuará às 17h na Lagoa do Moitão em Covão do Lobo, e no domingo, estará em Santo André, no Largo da Igreja, às 11h30.

No dia 27 de agosto será a vez da dupla Jenny e Leandro atuarem no Largo da Igreja de Fonte de Angeão às 11h30, sendo que no dia 28 Nuno Cipriano estará no Largo Parracho Branco, na Gafanha da Boa Hora, às 12h.

Este ciclo de concertos prolonga-se pelo mês de setembro, com Fábio Rocha a atuar no dia 3 em Ouca, no Largo da Casa do Povo, pelas 11h, enquanto que no dia 4 de setembro, Santa Catarina receberá a atuação de Nuno Cipriano. Este momento acontecerá às 11h15 no Largo da Igreja.

Para dia 10 de setembro está agendada a performance de Diogo Sarabando, no Largo do Centro Social e Paroquial de Calvão, às 11h30, enquanto que, no dia 11, Fábio Rocha fará a sua segunda aparição n’Os Sete Dons e a Plenitude, atuando às 10h30, no Largo da Igreja.

No dia 17 será a vez de Diogo Sarabando atuar no Largo da Igreja de Santo António de Vagos, às 11h30, sendo que a dupla Jenny e Leandro estarão em Soza, no Largo de S. Miguel, às 11h45.

A iniciativa “Os sete Dons e a Plenitude” culmina no dia 24 de setembro, com uma atuação conjunta de todos os artistas presentes na iniciativa, e que decorrerá na Praça do Município às 16h.