Festival do Bacalhau registou afluência recorde e serviu 22 mil refeições

Mais de 180 mil pessoas visitaram o Festival do Bacalhau, entre 10 e 14 de agosto. Durante cinco dias, o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, foi o palco da melhor gastronomia, onde o bacalhau foi preparado, de mil e uma maneiras, por 14 associações locais, e onde o afamado pão de Vale de Ílhavo também marcou presença. Ao todo, foram servidas 22 mil refeições.

O Pavilhão Âncora, palco do artesanato e dos showcookings, recebeu a visita de 40 mil pessoas. Os showcookings para crianças e adultos, onde o “fiel amigo” foi rei e senhor, contaram com a participação de mais de 2000 pessoas. A mostra de artesanato acolheu 30 artesãos do Município de Ílhavo, que apresentaram 23 peças a concurso. A vencedora do Concurso de Artesanato do Festival do Bacalhau 2022 foi a AMA handmade.

O Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, bateu números recordes de visitação. Ao longo dos cinco dias, 4 mil pessoas visitaram o novo projeto museográfico que transporta o visitante para uma viagem a bordo nos mares do Atlântico Norte e pela memória da pesca do bacalhau. O Navio-Museu Santo André foi ainda palco da apresentação da peça de teatro “Além dos Mares de Fim do Mundo”.

No “Forte das Brincadeiras”, espaço dedicado aos mais novos, as várias oficinas, ateliers e jogos desafiaram a criatividade de mais 600 crianças. De manhã à noite, os “Jogos do Hélder” fizeram as delícias dos mais novos.

A “Corrida Mais Louca da Ria” (13 de agosto), acompanhada por 15 mil pessoas, contou com a participação de 13 embarcações, de 9 associações e uma empresa. Nas Associações, na categoria “Demonstração”, venceram o Grupo de Jovens A Tulha (subcategoria Construção) e a Bússola Partilhada (subcategoria Transformação); na categoria “Corrida”, os vencedores foram a TEAM – Truques & Engenhocas Associação Modelismo (categoria Construção) e a Associação dos Amigos da Praia da Barra (subcategoria Transformação). Nas empresas, na categoria “Demonstração”, venceu a Estanqueiro e Ramos, Lda (subcategoria Construção).

No domingo (14 de agosto), a “Volta ao Cais em Pasteleira” contou com 250 participantes que pedalaram entre o Cais dos Bacalhoeiros e o Jardim Oudinot, culminado com um piquenique e bailarico.

Na música, no palco principal, passaram os Sons do Minho (10 de agosto), Bárbara Bandeira (11 de agosto), UHF (12 de agosto), Os Quatro e Meia (13 de agosto) e Dulce Pontes (14 de agosto). As noites fecharam no Palco Bombordo com artistas locais: Simplii Zetzt (10 de agosto), Clandestino (11 de agosto), Aura (12 de agosto), Sigra (13 de agosto) e Why don’t you do right? (14 de agosto).

No ambiente, o Festival do Bacalhau apresentou níveis superiores de reciclagem, face à anterior edição de 2019, resultado de uma maior aposta em contentores específicos para os biorresíduos.

Edição de sucesso

A bandeira da Noruega, país convidado desta 13.ª edição, foi hasteada no dia 12 de agosto, com a presença do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, da Secretária de Estado das Pescas de Portugal, Teresa Coelho, do Secretário de Estado do Ministério das Pescas, Vidar Ulriksen, da Embaixadora da Noruega em Portugal, Tove Bruvik Westberg, do Diretor do Conselho Norueguês dos Produtos do Mar para Portugal, Johnny Thomassen, e da Coordenadora-adjunta da Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, Maria Mineiro.

“O Festival do Bacalhau 2022 foi uma edição de sucesso que registou uma afluência recorde em várias atividades. Ao longo de cinco dias, o Jardim Oudinot foi uma casa aberta a todos e onde todos tiveram lugar. Além da melhor gastronomia, o Festival do Bacalhau ofereceu a cada visitante, do mais novo ao mais velho, experiências e vivências únicas, como oficinas, ateliês, showcookings, atividades desportivas, bailaricos e concertos com nomes maiores da música portuguesa, mas também com talentos do nosso Município. A forte adesão do público mostra-nos que o Festival do Bacalhau é a grande festa da nossa comunidade que convida o país a descobrir e a viver o maior festival do bacalhau de Portugal”, afirma João Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.

João Campolargo destaca ainda que “o Festival do Bacalhau é um forte investimento da Câmara Municipal de Ílhavo na economia local e no Associativismo” e realça “o trabalho árduo e a dedicação sem limites das Associações, determinantes para o êxito do evento que ambiciona ser o melhor do mundo”.

O Festival do Bacalhau 2022 representou um investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de 400 mil euros e teve como parceiro a Confraria Gastronómica do Bacalhau.