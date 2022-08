Gafanha da Nazaré: Maior Festival de Bacalhau está de regresso para cinco dias de festa

O maior Festival de Bacalhau do país está de regresso, de 10 a 14 de agosto. O palco da gastronomia e da música é o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Ao longo de cinco dias, de manhã à noite, para além de experimentar as melhores receitas do “fiel amigo”, confecionadas pelas 14 associações, há um vasto programa a descobrir: sessões de showcooking, degustações, mostra de artesanato, concursos, oficinas, exposições, atividades desportivas e visitas guiadas ao renovado Navio-Museu Santo André.

Este evento, segundo o autarca de Ílhavo, João Campolargo, “é uma aposta na valorização da história e das tradições do município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia e a natureza são marcas muitos fortes. O Festival do Bacalhau é um convite para as pessoas visitarem, descobrirem e experimentarem as iguarias únicas, o acolhimento caloroso e a beleza da ria e do mar que fazem de Ílhavo um lugar único no país e no mundo”.

