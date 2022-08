Homem de 44 anos detido por atear fogo a prédio

Um homem com 44 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ter ateado fogo a um prédio de comércio e habitação, em Aveiro. A detenção, fora de flagrante delito, foi efetuada pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

O crime de incêndio urbano aconteceu no passado mês de julho, quando o detido, com hábitos alcoólicos de longa data, se dirigiu a um prédio misto onde funcionou um comércio e habitação e, por motivo ainda não concretamente apurado, terá colocado o fogo numa divisão do andar superior.

As chamas atingiram grandes dimensões logo que abandonou o local, o que originou o colapso parcial da estrutura e do telhado, provocando prejuízos de várias dezenas de milhares de euros.

O arguido vai ser presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.