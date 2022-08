Município da Mealhada prestou homenagem a Herculano Oliveira, o “Andorinha das Penhas”

A partida da 5.ª etapa da 83.ª Volta a Portugal na Mealhada aconteceu num ambiente de festa desportiva e com um sabor muito especial para o ciclista mealhadense Herculano Oliveira, de 76 anos, natural de Casal Comba, que foi publicamente homenageado no palco que lhe é mais caro: o da Volta a Portugal.

Herculano Oliveira, conhecido como “Andorinha das Penhas”, alcunha que adquiriu pelas ocasiões em que batia Joaquim Agostinho a subir às Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, ficou emocionado com a homenagem do Município. “Muito obrigada, não sei o que mais dizer”, desabafou o ciclista, no palco da Volta, no seu ambiente natural, partilhado pelos ciclistas que, por estes dias, percorrem o país na prova rainha do ciclismo.

Herculano Oliveira fez uma carreira notável, alcançando, nas décadas de 60 e 70, um 4.º lugar na Volta a Portugal, um 22.º lugar na Volta a Espanha e um 45.º na Volta a França. A par disso, ganhou muitas outras provas, tendo sido diversas vezes 2.º classificado no Campeonato Nacional de Rampa. Para além do Sangalhos DC, onde esteve oito anos, representou diversas equipas internacionais e, ainda hoje, cruza as estradas do concelho na sua bicicleta, chegando a percorrer 60 quilómetros por dia.

“Esta é uma homenagem merecida e que abrange diversas dimensões: a do mérito desportivo, mas também a de reconhecimento por ter levado o nosso concelho, a Mata do Bussaco, a Mealhada, além-fronteiras”, sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada.

António Jorge Franco destacou também a importância de incluir a Mealhada na Volta a Portugal após 44 anos de ausência. “É um evento que tem impactos positivos a diversos níveis, do social ao económico e ao turístico. Acreditamos que a inclusão da Mealhada na Volta traz frutos imediatos, mas também a longo prazo”, realçou o autarca.