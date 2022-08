O anadiense João Rolo é um dos pilotos convidados do Caramulo Motorfestival

O piloto anadiense João Rolo faz parte do lote de pilotos convidados da edição de 2022 do Caramulo Motorfestival, que decorre de 2 a 4 de setembro.

O festival vai contar novamente com um espaço dedicado exclusivamente ao universo das duas rodas, onde poderá saber mais sobre a presença do piloto de Anadia nesta que será a sua 3.ª participação no Africa Eco Race.

João Rolo estará na Bikersville by Cartrack, numa área exterior do evento, privilegiada pela localização e vista, que irá contar com a presença de marcas e clubes de motos, concentrações de motos de competição, antigas, cinquentas, Vespas e Café Racers, entre outras.

Todos os anos, o Caramulo Motorfestival conta com a presença de pilotos que participam no evento em competição ou apenas em demonstração, permitindo ao público ter um contacto directo com os mesmos. Este ano não é excepção, contando com um plantel de pilotos de luxo, tanto em automóveis como em motos.

João Rolo estará neste lote de convidados, onde constam também os nomes de Emerson Fittipaldi, Carlos Tavares, André Villas-Boas, Manuel Gião, Rui Ramalho, Pedro Salvador, Veloso Amaral, Pedro Villas-Boas, Francisco Sande e Castro, Ricardo Megre, Rita Vieira, Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Hugo Lopes e Rufino Fontes.

Organizado pelo Museu do Caramulo com o Automóvel Club de Portugal, o Caramulo Motorfestival é o maior festival motorizado em Portugal, tendo por base um evento dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e desportivos, que combina a parte de competição com um conjunto de acções lúdicas e turísticas.​

O programa do evento conta com a Rampa Histórica Michelin, a Colecção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo, a Feira de Automobilia by Standvirtual, a Bikersville by Cartrack, concentrações de clubes, actividades lúdicas Outdoor, Pista Júnior, parques infantis de entretenimento, bares e zonas chill out com música durante todo o evento, entre outros.​