PHOTOfest destaca fotografia e outras artes em Cantanhede

Cantanhede vai ser palco entre os dias 14 e 16 de outubro do PHOTOfest, primeiro festival de fotografia e outras artes com as quais se relaciona, que a Associação fotografARTE realiza em parceria com o Município. Vão ser três dias com múltiplas atividades, quase todas de participação livre.

Após a sessão de abertura, a 14 de outubro, realiza-se um foto-concerto, no auditório do centro paroquial, com fotografias acompanhadas de música com Vítor Saudade, Messias Simões e Inês Vale.

Em nota, o município de Cantanhede, avança que no PHOTOfest “vai ser possível participar e visitar também um mercado de artes – onde podem ser vendidas fotografias, fotolivros, fotozines, material fotográfico usado, ilustração, desenho, pintura, etc. -, quatro exposições, três workshops, muita conversa e convívio com fotógrafos de referência”.

“O festival integra também um concurso de fotografia dedicado ao ambiente e sustentabilidade, onde todos podem participar mediante a inscrição. As fotografias serão expostas durante os dias do festival, no Parque Verde, em Cantanhede”, lê-se ainda na nota da autarquia.

Destaque também para a exposição “Best Expofacic”, com fotografias que foram tiradas pelo público durante o certame que decorreu entre 28 de julho e 7 de agosto.